В Госдуме прокомментировали заявление США о предложении Путина продлить СНВ-III Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственной думе РФ оценили заявление Соединенных Штатов о предложении российского президента Владимира Путина о необходимости продлить договор СНВ-III о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

По словам первого зампреда комитета ГД по делам СН Виктора Водолацкого, мнение советника американского лидера по нацбезопасности Роберта О Брайена, который назвал инициативу с российской стороны обречённой на провал, не совсем уместно.

- Предложение президента Российской Федерации актуально, оно выводит переговорный процесс из тупика. Сейчас необходимо без всяких обязательств продлить договор хотя бы на год, а затем постараться найти компромиссное решение по каждому пункту, рассказал Водолацкий RT.

Также он отметил, что Россия не оказывает никакого давления, а лишь предлагает "чёткий прагматичный ответ на выход из сложившейся ситуации".