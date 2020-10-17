В России разрабатывает препарат, останавливающий размножение COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские ученые разрабатывается препарат против коронавирусной инфекции, который сможет прицельно останавливать размножение вируса.

Сообщается, что на данный момент лекарство находится на стадии доклинических испытаний. Об этом рассказал главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик РАН Рахим Хаитов, его слова приводит пресс-служба ведомства.

- Специфического лекарства от covid-19, которое бы могло останавливать репликацию вируса, на данный момент нет. Мы разрабатываем такой препарат. Предполагается, что он будет бить прямо по генам, отвечающим за репликацию,- сказал Хаитов.

Ранее сайт kp.ru писал, что в России в скором времени планируют зарегистрировать третью вакцину против коронавируса. Сейчас разработанная отечественными учеными сыворотка еще проходит необходимые испытания. Предыдущие две вакцины уже показали свою эффективность в борьбе с вирусом и безопасность для людей.