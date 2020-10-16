Когда в России может начаться производство третьей вакцины от коронавируса, рассказал Мантуров

Когда в России может начаться производство третьей вакцины от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Производство третьей российской вакцины от коронавирусной инфекции может начаться в следующем году. Такое заявление сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Конечно, но до конца года должны наших производственников подключить к процессу», - сказал министр, уточнив, что будет необходимо пройти «все регуляторные процедуры, имеется в виду клиника, после этого мы уже запустим производство».

При этом Мантуров сообщил о 18 предприятиях и исследовательских центров, которые находятся на разных стадиях разработки вакцины от коронавирусной инфекции. «Но про живых я слышал только три», - отметил он.

Напомним, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что массовая вакцинация против коронавируса первой зарегистрированной вакциной «Спутник V» может начаться в последних числах ноября. Кроме того, по его словам, вторая зарегистрированная вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», будет введена в гражданский оборот 1 января следующего года.