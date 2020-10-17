На Кубани до 2025 года построят и реконструируют 170 км региональных дорог

Кубань до 2025 года отремонтирует и построит более 17 км региональных трасс. Фото: пресс-служба правительства Краснодарского края.​

Кубань собирается провести масштабную модернизацию дорог: до 2025 года в регионе будет построено и реконструировано более 170 километров региональных трасс. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Мы уже приступили к строительству пятнадцатикилометрового обхода Тимашевска. Это дорога, которую ждут и жители района, и гости Краснодарского края, - рассказал Вениамин Кондратьев. - За счет новой четырехполосной трассы сможем решить многолетнюю проблему с пробками, которые образуются в городе вблизи железнодорожного переезда. Плюс в целом разгрузим это направление – количество транспорта здесь увеличилось в разы после открытия Крымского моста.

Трассу в обход Тимашевска планируется достроить в 2023 году. Еще одна важная для региона дорога, строительство которой уже началось, - обход станицы Ленинградской. Постоянные пробки в этом районе создавали серьезную проблему для движения.

– Эти проекты мы делаем по просьбам жителей, так мы постепенно решаем проблему проезда транзитного транспорта, который загружает наши города и станицы. Эти объекты, сроки их выполнения – на особом контроле, – подчеркнул губернатор.

Не меньшее внимание региональные власти уделяют ремонту местных дорог. Планируется, что каждый год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет ремонтироваться свыше 70 километров местных дорог.

В целом на Кубани с 2015 года было реконструировано почти 2,5 тысячи километров улично-дорожной сети. Объемы ремонта выросли за счет повышения финансирования. По инициативе губернатора за последние пять лет на одни только муниципальные дороги стали выделять в пять раз больше средств. Если в 2015 году на их ремонт и содержание муниципалитеты получали 2 млрд. рублей, то в 2020 году эта сумма составила уже 8,3 млрд. рублей. Экономически стабильная ситуация в регионе позволила нарастить дорожный фонд более чем в два раза: в 2020 году его объемы составили 33, 3 млрд рублей.