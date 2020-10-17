О разногласиях в ЕС по вопросу санкций из-за Навального рассказал Чижов

Чижов сказал, что инициатива о создании «черного списка» исходила от Франции и Германии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянный представитель страны при Евросоюзе Владимир Чижов рассказал журналистам о том, что среди тех, кто ратовал в Евросоюзе за введение санкций в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным, явно были разногласия по этому вопросу.

"Среди ратующих за введение санкций явно были внутренние разногласия по этому вопросу, неслучайно в СМИ сначала появилась информация о девяти подпадающих под них (санкции – ред.) лиц, потом их количество сократилось до шести", - сказал Чижов.

Он добавил, что инициатива о создании «черного списка» исходила от Франции и Германии, передает ТАСС.

"Обоснование этих санкций и с политической, и с юридической точек зрения очень хилое, а с моральной – просто неприемлемое", - добавил он.

Владимир Чижов отметил, что только одна инстанция уполномочена вводить ограничения — это Совет Безопасности ООН.

Ранее ЕС озвучил решение ввести против ряда российских лиц и предприятий санкции. Среди них оказались директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и еще четыре высокопоставленных госслужащих.

Напомним, что 2 августа ФРГ заявила, что блогер Алексей Навальный был отравлен ядом из серии «Новичок», при этом запросив у Москвы данные по разработке и ликвидации боевого вещества. Москва отказалась сотрудничать до предоставления официальных данных от военных экспертов, подтверждающие факт отравления Навального. Ряд зарубежных СМИ озвучил мнение, что покушение на российского оппозиционера было тщательно спланировано второй группой ФСБ.