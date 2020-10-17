"Северный поток - 2" будет достроен до конца, заявил глава МИД ФРГ

Маас выразил мнение, что «Северный поток-2» будет достроен. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в субботу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) выразил мнение, что газопровод "Северный поток - 2" будет достроен.

"Я исхожу из того, что "Северный поток - 2" будет достроен до конца. Вопрос, когда [это произойдет]", - сказал он.

Рассуждая о критике со стороны США, он отметил, что вопросы по проекту принимаются только в Европе.

"Мы ведь не подвергаем критике то, что Соединенные Штаты в минувшем году более чем в два раза увеличили импорт нефти из России и сейчас являются вторым по объемам импортером российской тяжелой нефти", - заметил германский министр.

Он подчеркнул, что у США есть право проводить свою энергетическую политику.

Напомним, что США неоднократно выражали мнение о том, что «Северный поток-2» должен быть закрыт. После ситуации с Навальным Белый дом активнее стал выражать позицию по этому вопросу. Но ФРГ заявило, что строительство газопровода будет продолжаться, а инцидент с Навальным стоит разбирать отдельно.

«Северный поток-2» планируется завершить до конца текущего года или в первом квартале следующего.