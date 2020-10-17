МЧС предупредило о мокром снеге и ветре в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 17 октября, министерство по чрезвычайным ситуация распространило экстренное предупреждение о мокром снеге и сильном ветре в Москве. Согласно прогнозу синоптиков Росгидромета непогода связана с перемещением активного циклона с юго-запада на северо-восток через территорию российской столицы.

- С 21:00 по московскому времени 17 октября до 15:00 завтрашнего дня ожидается сильный дождь, местами осадки в виде мокрого снега, - говорится в сообщении ГУ МЧС по Москве на официальном сайте.

Грядущей ночью и утром на дорогах возможна гололедица. Синоптики также прогнозирует усиление ветра до 15-20 метров в секунду до конца 18 октября.

Специалисты МЧС посоветовали жителям города обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от осадков под деревьями, быть аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этот октябрь на всей территории России будет аномально теплым. Превышение норм по температуре будет наблюдаться даже в северных регионах государства.