Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем королевства Саудовская Аравия. Об этом в субботу, 17 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава России и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в ходе диалога обсудили договоренности в формате ОПЕК+ и заявили о готовности к дальнейшей координации и взаимодействию в данном направлении.

- В продолжении последней беседы по телефону проведен обмен мнения по поводу реализации нынешних договоренностей в формате ОПЕК+. Стороны подчеркнули готовность к координации для поддержания стабильности на мировом энергетическом рынке, - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что российский президент и наследный принц Саудовской Аравии также обсудили основные вопросы взаимодействия по борьбе с распространением коронавируса и перспективы использования российской вакцины "Спутник-V" на территории королевства.