Роскосмос намерен отправить на орбиту биологический «Ковчег» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госкорпорация «Роскосмос» намерена в 2024 году отправить на орбиту биологический спутник «Ковчег», которые изучит влияние отсутствия магнитного поля Земли на живые организмы и органику. Об этом рассказал глава корпорации Дмитрий Рогозин в Twitter.

О создании космического «Ноева ковчега» специалисты Роскосмоса совместно с МГУ объявили еще в прошлом году. С помощью такого эксперимента они смогут узнать, что происходит с этими живыми организмами в условиях дальнего космоса.

- Пока что ни один ученые не подтвердил, что человек сможет выжить за пределами геомагнитного поля. В 2024 году мы запустим спутник «Ковчег», которые пробудет на орбите до 20 тысяч километров четыре недели. Космический аппарат предназначен для исследований по космической биологии, физиологии и биотехнологии, - сообщил Дмитрий Рогозин.

Напомним, что ранее институт Роскосмоса предложил отправить к Луне биоспутник «Возврат-МКА-Л» с животными на борту. Корабль хотят направить в току примерно в 315 тысячах километров от поверхности Земли.