Коронавирус в Москве, последние новости на 18 октября 2020 года: прирост зараженных идет на спад, большинство заболевших - жители до 45 лет

В стационары попадают только те, у кого осложнения или острые признаки болезни Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне в столице был поставлен печальный рекорд по количеству заразившихся коронавирусом - 5049 человек (речь идет о текущей осени). Как сообщил Оперативный штаб по Москве по ситуации с Covid-2019, за минувшие сутки эта цифра уменьшилась до 4648 пациентов. Несмотря на спад, столица по-прежнему занимает первое место по числу инфицированных.

Есть статистика и по тем пациентам, которые вылечились. За последние сутки в Москве 2001 такой пациент.

- И всего людей, которые избавились от инфекции, в столице уже более 272 тысяч, - сообщила «Комсомолке» заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отметим, что в стране нет ни одного региона, в котором бы за минувшие сутки не увеличилось количество зараженных. На втором месте после Москвы Питер (659 человек). На третьем - Подмосковье (458). Сразу за ними в общем списке Нижегородская область (288), Ростовская (287), Свердловская (227) и Воронежская (224). Меньше всего заболевших в Чукотском АО (плюс 2 человека).

Что касается столицы, то за 24 часа московские медики госпитализировали 1249 пациентов. Напомним, что в стационары попадают только те, у кого осложнения или острые признаки болезни (высокая температура, проблемы с дыханием и тп). Те, кто болеет бессимптомно, находится на домашнем лечении. Однако выходить из квартиры им нельзя.

- На ИВЛ в больницах Москвы сейчас находятся 318 человек, - добавили в Оперативном штабе по Москве. - Большинство инфицированных - люди от 18 до 45 человек (42,9%). Пенсионеров чуть больше 10%, детей - 13,1%. Напоминаем также о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет (и москвичам с хроническими заболеваниями).

Если у вас есть вопросы, касающиеся коронавируса, звоните по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09 (ежедневно, с 08.00 до 21.00). В случае плохого самочувствия вызывайте скорую помощь, набрав с мобильника 103.