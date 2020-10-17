В «Шереметьево» самолет задел крылом служебную машину. Видео

В «Шереметьево» самолет задел крылом служебную машину

Появились первые кадры последствия столкновения пассажирского самолета и служебного автомобиля в аэропорту «Шереметьево».

ЧП произошло 17 октября во время заруливания лайнера на место стоянки. Самолет только прибыл из Новосибирска, на борту находилось 112 пассажиров.

В какой-то момент воздушное судно задело законцовкой крыла стоящий автомобиль с продовольствием.

Самолет получил незначительные повреждения. Высадка людей прошла в штатном режиме, сообщает Пятый канал.

По данным пресс-службы Московского межрегионального СУ на транспорте СК России, авария произошла в 10:24 по мск.

Экспертам предстоит установить все обстоятельства происшествия, оценить ущерб, который причинен самолету и автомобилю. В любом случае, в ближайшее время лайнер будет отправлен на полное тестирование, сообщает телеканал "360".