Названы виды яиц, которые способны навредить здоровью сильнее яда

Названы виды яиц, способные навредить здоровью сильнее яда Фото: Михаил ФРОЛОВ

Яйца являются традиционной составляющей множества блюд: это один из самых доступных и питательных продуктов, который отлично подходит для завтрака. Однако яйца бывают не только вкусными, но и опасными для здоровья. Пользователь WeChat назвал шесть видов яиц, которые могут навредить организму больше, чем яд.

Например, следует проявлять осторожность, употребляя сырые яйца, ведь в них могут содержаться вызывающие диарею бактерии, а также авидин и антитрипсин, оказывающие влияние на усвоение организмом яичного белка. Перед употреблением яйца лучше всего сварить – при высоких температурах бактерии погибают.

Для проверки качества яиц можно смешать желток и белок: если продукт стал мутным и неприятно пахнет, то есть его нельзя. Такие признаки говорят о размножающихся внутри яйца бактериях. На непригодность яиц к употреблению также свидетельствует почерневший или присохший к скорлупе желток, пишет ИноСМИ.

Пользователь посоветовал не употреблять яйца с треснутой скорлупой, поскольку трещины делают продукт уязвимыми перед бактериями и влияют на срок годности. Защитную плену вокруг съедобной части яйца также повреждает хранение в мокрой или сырой среде – это тоже может привести к размножению микроорганизмов и проявляется появлением плесени и черных пятен.

Отмечается, что в период инкубации эмбриональное развитие зародыша в яйце может остановиться из-за влажности и заражения сальмонеллой и паразитами. Тогда яйцо становится разносчиков кишечной палочки, стафилококка и других опасных бактерий.