Суд арестовал двух напавших на полицейских мужчин в Москве

В Москве по решению суда арестованы двое мужчин, которые оскорбили и напали на полицейских.

Сообщается, что мужчины распивали спиртное прямо на территории одной из столичных детских площадок. Сотрудники полиции, в свою очередь, попытались задержать нарушителей, однако получили жесткую ответную реакцию - нетрезвые граждане напали на них. Об этом ТАСС рассказала представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

- В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сказала она.