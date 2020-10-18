Как определить, в порядке ли иммунитет, рассказали в Минздраве Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный иммунолог Минздрава России, академик РАН Рахим Хаитов рассказал, как можно убедиться в порядке ли иммунная система человека.

По его словам, если слишком часто у человека возникают простудные заболевания, то это может свидетельствовать об иммунодефиците.

- В условиях COVID-19 человек должен знать о состоянии своей иммунной системы и быть уверен, что она в порядке. Что может навести на мысль об ее ослаблении? Очень частые простудные заболевания (более 15-20 раз в году возникает насморк, заболевания верхних и нижних дыхательных путей) могут говорить об иммунодефиците, - приводятся слова специалиста на сайте Минздрава.