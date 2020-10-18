Учёные нашли фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса в два раза

Назван фактор, более чем вдвое увеличивающий риск смерти от COVID-19 Фото: REUTERS

Заболевания почек увеличивают риск смерти при заражении коронавирусом более чем в два раза, сообщили учёные Имперского колледжа Лондона. Их исследование опубликовано в журнале Anaesthesia.

Для отслеживания статистики специалисты изучили данные 372 пациентов с коронавирусом, госпитализированных с 10 марта по 23 июля в реанимации четырёх клиник в Бирмингеме и Лондоне.

Среди пациентов, которые страдали от заболеваний почек (хронических или спровоцированных заражением), скончались почти 50%: 107 из 216 человек. Летальность среди остальных пациентов, без патологий почек, оказалась на уровне 21% (32 человека из 156).

Учёные полагают, что подобное соотношение можно объяснить "перекрёстной связью" лёгких и почек, общим влиянием вируса на организм человека или токсичными компонентами средств лечения коронавируса.