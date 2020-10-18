В Минске провели задержания участников несанкционированной акции протеста Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В воскресенье, 18 октября, в Минске провели задержания участников несанкционированной акции протеста. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.

«Есть задержанные участники несанкционированного массового мероприятия», - передает РИА Новости сообщение пресс-службы.

Белорусская оппозиция планирует масштабные акции протеста, в связи с чем с самого утра усилены меры безопасности, а в центр белорусской столицы стянуты силовики и спецтехника.

Участники акции протеста собираются в районе Партизанского проспекта столицы, по которому проводят шествие в сторону Минской кольцевой автодороги. В городе на данный момент не работает мобильный доступ в интернет

Напомним, акции протеста проходят в Белоруссии после президентских выборов, которые состоялись в республики 9 августа. Протесты проходят почти каждые выходные. Как сообщал сайт kp.ru, прошлое воскресенье, 11 октября, в Минске и других городах прошли акции протеста. Милиция усилила меры безопасности в Минске, в центр стянули технику.