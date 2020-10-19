Пенсионеры смогут оставить прежнюю дату получения пенсии при смене банка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С воскресенья, 18 октября, в России вступили в силу новые правила выплаты пенсий. Изменения касаются процедуры смены банка, через который человек получает деньги: при смене кредитной организации пенсионеры смогут оставить прежнюю дату получения выплат.

Как пояснила заместитель председателя Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, раньше в таких случаях дата получения выплаты могла существенно сдвинуться, и пенсионер, привыкший получать свои деньги 9-го числа каждого месяца, перейдя в новый банк, мог в следующий раз получить пенсию уже 23-го числа.

Она отметила, что когда каждый рубль на счету, конечно, такая разница во времени могла больно ударить по пожилым людям. Кроме того, пенсионеры привыкают привязывать свои расходы и платежи к определенной дате.

В Минтруда напомнили, что способ получения пособия пенсионер может выбирать самостоятельно, однако на банковскую карту пенсия приходит быстрее, чем в отделение почты. Чтобы сменить способ получения пособия, нужно лишь поставить в известность Пенсионный фонд России: написать соответствующее заявление можно в территориальном органе ПФР, в ближайшем МФЦ или из дома через портал Госуслуг.