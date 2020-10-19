На выборах президента Боливии побеждает Луис Арсе

Луис Арсе побеждает на выборах главы государства Боливии. Фото: Елена Кондратьева/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И.о. президента Боливии Жанин Аньес в понедельник, 19 октября, предварительно поздравила экс-министра экономики Луиса Арсе с победой на выборах главы государства, который, по предварительным данным, лидирует в гонке.

"Хотя еще не завершен официальный подсчет, данные, которые у нас есть, показывают, что господин Арсе и господин Чокеуанка (бывший глава МИД Боливии и кандидат в вице-президенты Давид Чокеуанка) победили на выборах. Я поздравляю победителей и прошу их управлять страной, думая о Боливии и демократии", - написала она в Twitter.

Ранее бывший министр экономики и сторонник экс-президента Эво Моралеса заявил, что им удалось "восстановить демократию и они будут управлять страной в интересах всех граждан и сформируем правительство единства".

На данный момент основной соперник Арсе, экс-президент Карлос Меса пока не высказал мнение о проходящих выборах и возможных результатов.

К 01:00 по местному времени (08:00 мск) были опубликованы данные, полученные после обработки 6,3% протоколов. Из них следует, что за Месу проголосовали 49,05% избирателей, за Арсе - 33,24%.

Напомним, что выборы главы государства уже проходили в Боливии в прошлом году. Согласно результатам состоявшегося голосования 20 октября прошлого года, победителем стал Эво Моралес. Но его соперник Карлос Меса отказался признавать итоги голосования достоверными. В стране начались акции протеста, которые продолжались более трех недель. Моралес был вынужден покинуть страну. Перевыборы были назначены на весну 2020 года, но из-за мировой пандемии перенесены на осень. И.О. главы государства стала второй вице-спикер верхней палаты парламента Жанин Аньес.