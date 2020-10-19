В Госдуме оценили идею введения стандарта дистанционного урока

В Госдуме оценили предложение ввести стандарт дистанционного урока Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В отношении проведения дистанционного урока необходимо принимать не жесткий стандарт, а общие рекомендации, чтобы школы могли выбрать для себя более подходящий удаленный формат обучения учеников, а учителя получили возможность творческого самовыражения. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в ответ на инициативу Института прогрессивного образования ввести в России единый стандарт проведения дистанционных занятий.

«Если уж принимать, то не стандарт, а некие рекомендации, которые могли бы помочь учителям, скажем так, недостаточно опытным или с недостаточным уровнем квалификации, но не стеснять свободу педагогического творчества учителей высокого уровня», — цитирует депутата RT.

Также Смолин прокомментировал инициативу ввести ограничение по объемам домашних заданий. Депутат отметил, что в школах действительно задают очень много уроков на дом.

«Объем домашних заданий в настоящее время, как и вообще объем материала, по-моему, в российской школе слишком велик. И в результате дети не знают того, чего они могли бы знать, если бы объем информации был меньше, но требования к ее усвоению выше», — отметил Смолин.

Напомним, ранее в Минпросвещения отметили, что в российских школах не планируется вводить жесткие карантинные меры на фоне пандемии коронавирвуса, передает телеканал «360».