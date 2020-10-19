Ямальцы признаны лучшей командой по итогам образовательной программы РАНХиГС

Фото пресс-службы губернатора ЯНАО

17 октября в Москве состоялась защита проектов региональных команд и подведение итогов образовательной программы «Управленческое мастерство» Центра развития регионов Высшей школы государственного управления РАНХиГС. В программе приняли участие управленческие команды из 8 регионов. По итогам обучения ямальцы признаны лучшей командой. На защите округ представил проект создания туристического кластера на Полярном Урале.

Поддержать ямальцев на финальном этапе образовательной программы приехал губернатор округа Дмитрий Артюхов.

«Этот год показал, что огромный запрос у наших жителей и всех россиян есть на то, чтобы в стране появлялись новые локации. Горнолыжный комплекс - это база нашего проекта. Но самое интересное - то, что рядом с ним: северное сияние, уникальная культура Севера, которая манит даже больше, чем крутой спуск», - сказал глава региона.

Проект включает создание в 2024 году на Полярном Урале, в 40 минутах пути от Салехарда, горнолыжного комплекса мирового уровня с развитой сетью отелей различного класса, предприятиями общепита, развлекательными объектами. Туристический поток будут составлять как жители округа, так и гости из других регионов. Преимуществами Ямала являются близость столицы округа к Москве и Санкт-Петербургу (около 3 часов полёта), длинный горнолыжный сезон с октября до мая, богатая природа и национальный колорит.

«Сегодня перед Ямалом стоит новый вызов - это борьба за высококвалифицированные кадры. Мы понимаем, что только финансовых стимулов для этого недостаточно. Мы изучили международный опыт и видим, что одним из базовых приоритетов является улучшение качества жизни в округе, создание условий для комфортной жизни и отдыха», - пояснил первый заместитель губернатора округа Александр Калинин, представляя проект.