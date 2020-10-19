Причины, по которым россияне не выплачивают кредиты, назвали специалисты

Коллекторы назвали причины, по которым граждане не платят кредиты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев назвал причины, по которым россияне не выплачивают кредиты.

«На текущий момент поведение должников изменилось, и причины невыплат, которые они называют, стали более реальными. Если в марте на финансовые трудности ссылались 55% должников, то сейчас 70%», — сказал специалист, передают РИА Новости.

Он отметил, что почти 30% опрошенных респондентов жалуются на потерю работы, и 15% из них на нехватку денег.

Через суд уменьшить сумму долга собираются 7% россиян, и 2% заявляют о желании пройти процедуру банкротства.

В 90% случаев граждане стали указывать в качестве причины, по которой они не могут оплатить кредит, сложное финансовое положение, вызванное пандемией.

В связи с этим многие банки предложили своим клиентам воспользоваться программой кредитных каникул. Согласно ей должники получают отсрочку или имеют возможность уменьшить ежемесячный взнос на шесть месяцев.