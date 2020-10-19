В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в России

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россия уже приближается к пику по числу новых заболевших COVID-19 в сутки. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

- Предполагаю, что на пике заболеваемости мы не преодолеем отметку в 20 тыс. [новых случаев заболевания в сутки]. <...> Несмотря на то, что школьники не ходят в школу, а часть работающих перешла на удаленную работу, рост заболеваемости пока продолжается, - подчеркнула Пшеничная. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, ограничительные меры не дают мгновенного снижения заболеваемости. Для этого должен пройти, как минимум, один инкубационный период, то есть две недели.

- Сейчас выявляют как раз заболевших в течение последних двух недель, - отметила специалист.

Пшеничная предположила, что к первой декаде ноября эпидемиологическая ситуация в России начнет стабилизироваться, после чего заболеваемость пойдет на спад. Но все, в любом случае, зависит от сознательности граждан.

Напомним, за последние сутки в России выявили 15 982 новых случаев заражения коронавирусом. 26,2% из них не имеют никаких симптомов.

Наибольшее число новых заболевших, по-прежнему, в Москве (5 376) и Санкт-Петербурге (686). В десятку регионов с большим числом новых заболевших также вошли Московская, Архангельская, Воронежская, Нижегородская, Ростовская области, Красноярский край и Ханты-Мансийский административный округ.