Пожалел 20 долларов: Трамп решил пожертвовать поменьше денег церкви Фото: REUTERS

Действующий американский президент Дональд Трамп удивил пользователей сети очередной необычной выходкой. Агентство Reuters опубликовало ролик с церковной службы в Лас-Вегасе, которую политик посетил в понедельник, 19 октября.

Пользователи заметили на видео интересную деталь: во время сбора денег в корзину для пожертвований Трамп достал из кармана несколько купюр по 20 долларов, пересчитал и, видимо решив, что для церкви такая сумма слишком велика, быстро припрятал одну купюру обратно в карман.

Примечательно, что незадолго до этого Дональд Трамп получил благословение в данной евангелической церкви на победу в грядущих президентских выборах.

На маленькую жадность противники действующего президента США отвечают огромной щедростью: накануне основанный республиканцами комитет «Проект Линкольна» заявил о пожертвованиях со стороны миллиардеров на более чем миллион долларов. Эти средства богачи хотят потратить на предотвращение победы Дональда Трампа в президентской гонке.