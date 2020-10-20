Рак у Джеффа Бриджеса: актер рассказал о прогнозе врачей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врачи диагностировали рак у Джеффа Бриджеса, известного американского актера, исполнителя главной роли в фильме «Большой Лебовски». Об этом артист рассказал сам на своей странице в социальной сети Twitter в понедельник, 19 октября.

- У меня обнаружили лимфому. Это очень серьезное заболевание, однако мне повезло с командой замечательных врачей. Их прогноз положительный, - отметил 70-летний Джефф Бриджес.

Актер уточнил, что лечение от ракового заболевания начнется уже сегодня, 20 октября.

Джефф Бриджес снялся более чем в 200 кинокартинах. Зрители запомнили его по фильму «Сумасшедшее сердце» 2009 года: за участие в этой картине актера удостоили премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль. Джефф Бриджес также исполнял роли в таких картинах, как «Большой Лебовски», «Планета Ка-Пэкс», «Фаворит» и многих других.