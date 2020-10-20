Ученые спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом в России в ноябре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России может пойти на спад в начале ноября. Такой прогноз сделали эксперты научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ имени Плеханова.

Ученые спрогнозировали развитие пандемии в стране, основываясь на анализе количества заражений, суточном приросте числа сделанных тестов для диагностики заболевания и соотношении данного показателя. Для оценки динамики зарегистрированных случаев заболеваемости ОРВИ и коронавирусом эксперты рассчитали индекс интенсивности инфицирования.

- Согласно прогнозам, имеющихся результатам многолетних наблюдений за сезонными заболеваниями мы ожидаем снижение темпов прироста числа новых случаев коронавируса в первых числах ноября, - объяснил специалисты в интервью РИА Новости во вторник, 20 октября.

Он отметили, что спад заболеваемости наступит тогда, когда отношение числа инфицированных к числу выполненных тестов не будет меняться.

Напомним, что вчера в России медики выявили рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом: за сутки в стране нашли почти 16 тысяч инфицированных. За все время пандемии инфекцией заразились более 1,415 миллиона россиян.