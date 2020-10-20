Джигурду не пустили на заседание по делу Ефремова Фото: Иван МАКЕЕВ

Никиту Джигурду не пустили на заседание по делу Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет за смертельную аварию в Москве. Перед здание Мосгорсуда, где сегодня рассматривают апелляционные жалобы актера и его адвокатов, Джигурда объясняет собравшимся людям, как пытался пройти в зал заседания и получил отказ. Об этом сообщает корреспондент kp.ru.

Ничего удивительного в том, что Джигурду не пускают в суд, нет: сегодняшнее заседание проходит в закрытом режиме. Примечательно, что певец принес с собой противочумную маску.

Напомним, что сегодня в Мосгорсуде проходит первое апелляционное заседание по делу актеру. Суд рассмотрит апелляционные жалобы самого осужденного и его адвокатов. Сайт kp.ru проводит прямую онлайн-трансляцию из зала суда.