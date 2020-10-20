Апелляция в суде по делу Михаила Ефремова 20 октября 2020: прямая онлайн-трансляция

Михаил Ефремов надеется скостить срок с помощью новых адвокатов и поданной апелляции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первое апелляционное заседание в Мосгорсуде, назначенное на 11 утра 20 октября, наконец познакомит участников процесса и журналистов с тройкой защитников Михаила Ефремова, которые до этого держались в тени. После разжалования Эльмана Пашаева, не упускавшего случая покрасоваться перед камерами, адвокатам Петру Хархорину, Роману Филиппову и Владимиру Васильеву родственники актера поставили жесткое условие: никаких контактов со СМИ. Впрочем, и с семьей погибшего представители защиты тоже не контактировали - речей о перемирии не вели, компенсаций не предлагали, а ведь это, по мнению юристов, могло бы стать определяющим фактором для смягчения сурового восьмилетнего срока Михаилу Ефремову. Тем более, что новых доказательств и свидетелей в апелляции априори быть не может (если только это не чрезвычайно важные вновь открывшиеся обстоятельства). Да и какие доказательства, если Ефремов уже неоднократно признал вину в смертельном ДТП?

В своей апелляционной жалобе артист настаивал, что стал жертвой давления адвоката Пашаева. Однако, прокуратура с такой позицией не согласилась и подала официальное возражение - мол, доверять словам о давлении у них нет оснований.

Планируется, что Ефремов будет лично присутствовать на апелляции - за полтора месяца это будет его первый выход из стен СИЗО «Водник», где осуждённый находится с 8 сентября.

Кроме того, сегодня должен решиться вопрос о признании потерпевшими двух участников: компании-владельца автомобиля, в который врезался Ефремов на своём джипе, и гражданской жены погибшего курьера Ирины Стерховой. После того, как выяснилось, что в момент аварии Сергей Захаров находился в процессе развода с официальной супругой, шансы Стерховой стать потерпевшей (и соответственно, рассчитывать на компенсацию) существенно выросли.

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С момента вынесения приговора актеру прошел почти месяц. Все это время осужденный на восемь лет Ефремов томится в СИЗО «Водник», а новые адвокаты ищут способы изменить его судьбу к лучшему. Так, один из защитников, адвокат Владимир Васильев, попросил для своего клиента четыре года условно, а другой юрист, Петр Хархорин, ратует за «наказание, не связанное с лишением свободы» (подробности)