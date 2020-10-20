Экономист Игорь Диденко: скоро люди начнут получать деньги, ничего не делая

экономист Игорь Диденко издал книгу «НеВенец творения. Все, что вы боитесь знать о будущем» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Человечество впервые подошло к точке, когда выплаты не за труд, а «за просто так», становятся реальностью. Однако обусловлено это не взлетом экономики, а приближением мощного кризиса в сфере труда и занятости. Такое мнение в своей новой книге «НеВенец творения. Все, что вы боитесь знать о будущем» озвучил экономист и визионер Игорь Диденко.

Разговор автора с читателем получился захватывающим, но жестким. Экономист сам задает неожиданные вопросы и дает на них нестандартные ответы, а также приводит в пример интереснейшие факты.

В частности, Диденко рассказывает, что уже сегодня разные страны мира практикуют денежные выплаты своим гражданам просто «по факту их существования». Такое понятие в современной экономике получило название – Безусловный Базовый Доход.

Однако автор высказывает опасения, что в скором времени такие выплаты могут стать суровой необходимостью, когда рабочих мест станет так мало, что большинство людей не смогут обеспечивать себя самостоятельно, передает сайт argumenti.ru.