Зонд OSIRIS-Rex начал сближение с астероид Бенну для забора образцов грунта

Зонд OSIRIS-Rex Фото: REUTERS

Космический зонд OSIRIS-REx попытается взять образцы грунта с астероида Бенну. Он начал маневр сближения с космическим объектом для забора образцов. Kp.ru ведет прямую трансляцию схода корабля на поверхность.

«На борту зонда включены маневровые двигатели, он сошел с орбиты вокруг астероида», - сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своей странице в Twitter

Автоматическая станция OSIRIS-Rex прибыла к астероиду Бенну еще в конце 2018 года. В течение двух лет корабль находился на орбите астероида, снимая всю поверхность космического объекта. В эти часы наступает кульминация миссии, аппарат спустится к астероиду, но на это ему потребуется четыре часа.

Попытка забора образцов грунта в кратере астероида диаметром около 20 метров в северной его части будет производиться в 18:12 (01:12 по московскому времени в среду, 21 октября). Зонд прикоснется к поверхности лишь на 16 секунд. Эксперты рассчитывают, что этого будет достаточно, чтобы взять по крайней мере 60 грамм грунта. Если эта попытка окажется удачной, то капсулу с образцами доставят на Землю к 2023 году.