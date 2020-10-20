Умер Тони Льюис, вокалист британской рок-группы The Outfield Фото: REUTERS

В возрасте 62 лет умер вокалист британской рок-группы The Outfield Тони Льюис.

Об это сообщает газета Mirror, отмечая, что причины смерти музыканта пока не разглашаются.

The Outfield – британское поп-рок/пауэр-поп-трио из Манчестера, которая пользовалась большим успехом в Соединённых Штатах. The Outfield начали записывать песни в середине 80-х и выпустили свой первый альбом, Play Deep, в 1985 году. Альбом достиг девятого места в списке 200 самых продаваемых альбомов по версии журнала Billboard и стал трижды платиновым в США.

Сингл «Your Love» занял шестое место в чарте Billboard Hot 100 и стал седьмым в чарте Мэйнстрим Рок, став в итоге визитной карточкой группы. Песня появился в ряде сборников с синглами 80-х, а также на него было создано более 1 000 каверов и ремиксов, выпущенных как на дисках, так и доступных онлайн. Другие известные песни «Say It Isn't So» и «Everytime You Cry» также вошли в двадцатку чарта Мэйнстрим Рок.