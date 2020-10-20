В Госдуме рассказали о детских пособиях в 2021 году

Детские пособия увеличили Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как изменятся детские пособия в следующем году и на чем основан расчет их размера, рассказала депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что «если у людей низкая заработная плата, то это означает, что будет выплачиваться низкое пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет». Однако на сегодняшний день его минимальный и составляет порядка семи тысяч рублей – вдвое больше, чем раньше.

«Это, конечно, не позволяло решить проблемы. Но в месте с тем, верхняя планка составляет около 27 тысяч рублей. Это уже другая история. То есть, если у женщины была достойная заработная плата, то у нее есть возможность достойно содержать ребенка, находясь в отпуске по уходу за ним», - приводит слова Светланы Бессараб ФАН.

Депутат пояснила, что «если ребенку от полутора до трех лет, и если доход члена семьи составляет меньше двух прожиточных минимумов, то есть возможность получить пособие на ребенка в размере прожиточного минимума, в зависимости от субъекта Российской Федерации — это где-то одиннадцать тысяч рублей в среднем».

«От трех до семи лет, если доходы на одного члена семьи составляют меньше одного прожиточного минимума, то на ребенка можно получить половину суммы прожиточного минимума — пять с половиной тысяч», - добавила она.

Светланы Бессараб также объяснила логику, на которой основывается размер пособий: в некоторых регионах есть сложности с устройством ребенка от трех до семи лет в ясли или детский сад, а если «кто-то из родителей решил находиться дома и воспитывать ребенка до семилетнего возраста, то будет выплачиваться половина прожиточного минимума».

«Граждане, которые при получении пособия все равно не будут выходить на размер среднедушевого прожиточного минимума, они будут получать пособие в размере полноценного прожиточного минимума — 11,5-12 тысяч рублей, в зависимости от региона», - уточнила она.