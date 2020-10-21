В центральной России ожидается потепление

Температура воздуха ожидается выше нормы на 1,5-2 градуса Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В четверг, 22 октября, в регионы Центрального федерального округа (ЦФО) России вернется тепло и солнце, температура воздуха поднимется выше нормы на полтора – два градуса.

Причем особенно теплые дни, по прогнозам синоптиков, ожидают жителей в регионах Черноземья. Об этом рассказал журналистам вечером во вторник руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Потепление начнется в четверг. Мы вернемся в такую теплую и хорошую осень, хоть и с дождями, но без заморозков. На 1,5–2 градуса температура будет выше нормы в среднем по ЦФО», - приводит слова Варакина ТАСС.

Он отметил, что в регионах Черноземья на этой неделе будет особенно тепло: днем в четверг там ожидается 10–15 градусов тепла, а уже в пятницу температура вырастет уже до +18°C.

Однако, как предупредил Варакин, потепление будет недолгим: ночные заморозки вернутся в ЦФО уже в воскресенье.

В Москве, по данным Гидрометцентра, днем в среду ожидается 3–5 градусов тепла, в четверг столбики термометров поднимутся до отметки +6°C – +8°C, в пятницу воздух в столице прогреется 12–14 градусов тепла, в субботу ожидается 6–11 градусов тепла, а в воскресенье – будет от +4°C до +9°C.