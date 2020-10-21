Вирусолог рассказал, на кого не подействует вакцина от коронавируса

Вакцина от коронавируса может на некоторых людей не подействовать Фото: Иван МАКЕЕВ

Есть люди, на которых может не подействовать вакцина от коронавируса, потому что их организм не сможет выработать антитела к COVID-19, однако это зависит не от возраста, состояния здоровья или злоупотребления алкоголем, а от особенностей организма.

Так считает профессор, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Люди отличаются по способности вырабатывать антитела, но выделить их четко на группы довольно сложно. Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает», - пояснил эксперт в беседе с ura.ru.

Профессор также выразил сомнение в том, что антитела плохо вырабатываются у пожилых людей старше 70 лет, а также у тех, кто находится в постоянном стрессе или злоупотребляет спиртными напитками.

Напомним, как писал сайт kp.ru, именно эти категории людей ранее перечислил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

К слову, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказал, что около четверти переболевших коронавирусом пациентов теряют антитела к вирусу COVID-19 уже через несколько месяцев..

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