Академик РАН заявил, что каждый пятый переболевший коронавирусом теряет антитела через несколько месяцев

Примерно 15-20% из числа переболевших теряют антитела Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около 15-20% пациентов, переболевших коронавирусом, теряют антитела к вирусу уже через несколько месяцев, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

- Иммунная система отреагировала небольшим уровнем антител и через месяц-два от этих антител не осталось и следа, - объяснил учёный в эфире телеканала "Россия - 1".

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, учёные пока недостаточно изучили вирус, чтобы заявлять, на какой период у переболевшего человека сохраняется иммунитет к заражению, поэтому новые ограничения, принятые в Москве на фоне роста заболеваемости коронавирусом, касаются в том числе и тех, кто уже переболел коронавирусом.

Собянин также заявил ранее, что ситуация с коронавирусом в Москве с каждым днём становится сложнее, а новые ограничения в Москве введены, потому что к рекомендациям врачей прислушиваются далеко не все.