Беспорядки в Нигерии: протестующие подожгли полицейский участок и атаковали две тюрьмы

В Нигерии ввели комендантский час из-за протестов Фото: REUTERS

В штате Нигерии Лагос власти ввели комендантский час из-за массовых акций протеста, которые переросли в беспорядки и столкновения с правоохранителями. Тысячи жителей страны вышли на улицы, требуя прекращения жестокости со стороны полиции, пишет издание Reuters во вторник, 20 октября.

Комендантский час решили ввести после того, как протестующие подожгли полицейский участок в Лагосе. Незадолго до этого группа демонстрантов атаковала два исправительных учреждения в штате Эдо, освободив сотни заключенных.

Губернатор штата Бабаджиде Санво-Олу заявил, что 24-часовой комендантский час вводится на всей территории штата, включая сам Лагос – крупнейший город Африки, где проживет более 20 миллионов жителей.

По данным газеты Punch, сегодня нигерийские полицейские открыли огонь по протестующим. Сообщается, что в ходе беспорядков, которые продолжаются уже больше недели, погибли 49 человек, в том числе шестеро силовиков. В Лагосе жертвами беспорядков стали 29 человек – двое из них были сотрудниками правоохранительных органов.

Отмечается, что протесты в Нигерии не прекращаются, несмотря на то, что власти страны уже согласились на дальнейшие реформы полиции и расформирование Специального отряда по борьбе с грабежами, как того требовали протестующие.