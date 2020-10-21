Эксперт рассказал, с какими проблемами бизнес столкнется весной 2021 года

Многие опасаются новых жестких ограничений из-за коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин указал на проблемы, с которыми столкнется бизнес весной 2021 года.

Предприниматели надеются, что новых жестких ограничений из-за коронавируса введено не будет. В противном увеличится риск неплатежей.

- Даже крупные госкорпорации стали серьезно задерживать расчеты с МСП, растет кредиторская задолженность. К тому же в марте нужно будет подводить итоги по антикризисным кредитным программам, - рассказывает Калинин газете "Известия".

Речь идет о кредитах с господдержкой, которые спишут бизнесу, если удалось сохранить занятость.

- Велика вероятность, что будет поступать много жалоб. Так как не оговорено, что делать, если работник сам решил уволиться. Есть опасения, что трактовать данный факт могут не в пользу предпринимателя, - отметил эксперт.

В свою очередь экономист, ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников согласился, что российская экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось в апреле-мае и даже летом.

- Благодаря мерам антикризисной поддержки нам удалось 1,5-2% отыграть.Но рассчитывать на слишком быстрое восстановление не стоит, - заключил эксперт в беседе с ФАН.