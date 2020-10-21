В Чувашии будет лучше, чем на Ривьере

У Главы региона есть приемные дни, когда он напрямую общается с населением. В ходе очередного приема граждан по личным вопросам к Главе Чувашии Олегу Николаеву обратилась Тамара Куклина с просьбой решить вопрос с долгостроем ЖК «Ривьера». Начатое еще в 2015 году строительство затянулось. В феврале текущего года данный объект был включен в Единый реестр проблемных объектов, поскольку прежнего застройщика признали банкротом

Однако Олег Николаев сообщил, что проблемный дом все-таки собираются достроить. В этом примет участие Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. Работы начнутся по завершении судебных разбирательств.

В настоящее время планируют провести строительно-техническую экспертизу объекта и оценить рыночную стоимость квадратного метра. Глава Чувашии пообещал, что, если все пойдет по плану, в середине 2021 года строительство возобновится. Более того, руководитель региона подчеркнул, что строго следит за ситуацией с каждым проблемным объектом.

«Минстрой и я лично в еженедельном формате контролируем ход реализации конкурсных процедур по ним. Я знаю по каждому объекту, как идут дела, на какой стадии и в какие сроки могут начаться работы», — пояснил Олег Николаев.