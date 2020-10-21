Необходимость использовать световозвращающие элементы при производстве детской верхней одежды предложила член Правительственной комиссии по ОБДД

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Согласно статистике по погибшим в ДТП, одна треть жертв дорожных аварий - это пешеходы. В их числе часто оказываются дети. Член Правительственной комиссии по обеспечению Безопасности дорожного движения, член Общественной палаты РФ Наталья Агре в эфире радио "Комсомольская правда" предложила возможное решение данной проблемы.

По ее мнению, Минпромторгу стоит внести поправки в техрегламент и обязать производителей верхней детской одежды и школьных аксессуаров, в частности рюкзаков, вшивать световозвращающие элементы, чтобы вся такая продукция светилась в темноте.

"Это ничего не стоит. Это всего лишь поправка в техрегламенте", - подчеркнула Наталья Агре в эфире программы "Россия в движении".

Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич добавил, что в Московской области имеется фабрика, где используются световозвращающие элементы при производстве обуви. И, по его словам, это не намного удорожает изделие.