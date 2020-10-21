Чубайс может уйти с поста главы «Роснано» Фото: Тимур ХАНОВ

Правительство России обсуждает возможность ухода Анатолия Чубайса с поста руководителя «Роснано» в рамках реформы институтов развития. Об этом в среду, 21 октября, пишет издание РБК, ссылаясь на три источника.

По данным этих источников Анатолий Чубайс получил предложение «заняться Арктикой», однако детали собеседники издания не раскрыли.

- Знакомый самого Чубайса сказал, что обсуждать можно все, что угодно, однако принять такое решение может только президент России, - говорится в публикации.

Представители «Роснано» также прокомментировали эту информацию: они сказали, что их руководителю «нравится Арктика, однако он едва ли видит себя полярников». В интервью РИА Новости Анатолий Чубайс сообщил, что его «любовь к тундре» не является поводом назначить его «начальником по Арктике».

Анатолий Чубайс возглавляет корпорацию уже 12 лет. «Роснано» содействует реализации планов государства по развитию наноиндустрии, инвестируя в высокотехнологичные проекты, которые способны обеспечить развитие новых производств на территории России.