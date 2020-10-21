Минобороны России приступило к дезинфекции социальных объектов в Абхазии. Фото: Минобороны России

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты российского министерства обороны приступили к дезинфекции объектов социальной инфраструктуры в Абхазии для оказания помощи в предотвращении распространения коронавируса. Об этом сообщили представители военного ведомства в среду, 21 октября.

Военные из отряда Черноморского флота осуществили 50-километровый марш из Гудауты в Сухум. Там они с помощью 11 автомобилей РХБ защиты провели специальную обработку местной клиники, сборного призывного пункта, архива минобороны республики, центрального рынка и других значимых объектов.

В составе сводного отряда РХБ защиты ЧФ – 30 военных, которые совершили марш с Крымского полуострова в Абхазию. Фото: Минобороны России

Российские военнослужащие также обрабатывают дороги общего пользования. В первый день они планируют продезинфицировать более 50 тысяч квадратных метров различных поверхностей.

В Минобороны также сообщили, что в составе сводного отряда РХБ защиты ЧФ – 30 военных, которые совершили марш с Крымского полуострова в Абхазию. За время своего движения колонна преодолела более 800 километров. Перед начал движения состав провёл технический осмотр техники, медицинского оборудования и средств защиты, а все военные были обследованы на коронавирус.

Ранее в апреле этого года сводный отряд РХБЗ ЧФ уже принимал участие в проведении дезинфекции на территории Республики Абхазия.