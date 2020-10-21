Больница в Ибресях – подарок населению к Новому году

Больница должна была введена в эксплуатацию еще в марте. Однако застройщик ООО «Нептун» в срок не уложился, и соответствии с действующим законодательством с него будет взыскан штраф за невыполнение обязательств по контракту.

На данный момент внутренний ремонт в медучреждении завершен, осталось только оснастить мебелью и оборудованием. Как сообщила и.о. главного врача БУ «Ибресинская ЦРБ» Анастасия Кузнецова, больница откроется до наступления нового года.

На следующий год, правда, вынуждены перенести наружные отделочные работы.

«… настройтесь, чтобы в плановом режиме эти работы были проведены – поставил задачу руководитель региона Олег Николаев. - В рамках других программ предусмотрите обустройство подъездных путей, чтобы благоустройство здесь тоже было соответствующее. В следующем году этот объект должен быть полностью завершен.».