В Кремле оценили утилизацию российских аппаратов ИВЛ в США Фото: Иван МАКЕЕВ

Кремль исключает возможность того, что отправленные в Соединенные Штаты минувшей весной российские аппараты ИВЛ могла быть некачественными. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал утилизацию аппаратов в США.

- Не может быть, чтобы российская сторона отправила американской негодные аппараты. Эти ИВЛ широко используются в медицинских организациях разных городов России. Рассуждения о разном напряжении также условные, ведь есть трансформаторы, стабилизаторы напряжения, с этим не должно быть проблем, - отметил официальный представитель Кремля в ходе беседы с журналистами в среду, 21 октября.

Дмитрий Песков напомнил, что данная помощь была направлена в критический для США и других стран момент на фоне бушующей пандемии коронавируса. Россия в этой ситуации сделала все возможное, чтобы поддержать другие государства.

- Тогда был такой момент, а что уже дальше американские коллеги решили с этим сделать, это уже не наш вопрос. Многие страны тогда обменивались помощью, невзирая на редкие уродливые попытки политизировать это, - добавил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, вчера стало известно о том, что в США были уничтожены 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, полученных от России. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям Штатов сослалось на то, что для подключения аппаратов требовались специальные адаптеры. Среди других причин назвали несколько пожаров в клиниках, которые могли быть вызваны возгоранием аппаратуру и ограничения, которые американская сторона наложила на российского производителя этих ИВЛ.