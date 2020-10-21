Иммунолог посоветовал, как не подхватить болезнь в магазине Фото: Мария ЛЕНЦ

Врач-иммунолог Владимир Болибок посоветовал, как не подхватить болезнь во время посещения магазина. Стоя в очереди очень легко вместе с покупками притащить домой простуду или даже коронавирус. Только масками и перчатками не обойтись.

Специалист советует обратить особое внимание на дистанцию. Чтобы обезопасить себя, подходя к кассе следует поставить позади тележку с продуктами. Это не даст возможность другим покупателям подойти вплотную.

Еще одна опасность – это ручки тележек. После контакта с ними обязательно следует продезинфицировать руки. Аналогичное правило актуально и при любых финансовых расчетах. Даже если оплачивать покупки картой, придется дотрагиваться до терминала, чтобы ввести пин-код, пишет NEWS.ru.

Ранее врач, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в беседе с ФАН объяснила опасность бурной реакции иммунитета в случае заражения COVID-19.