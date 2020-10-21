В Грузии полиция вывела пятерых человек из банка, где произошел захват заложников

Полиция вывела пятерых заложников из «Банка Грузии». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В грузинском городе Зугдиди представители правоохранительных органов вывели пятерых заложников из отделения "Банка Грузии", где вооруженный мужчина удерживает людей. Об этом сообщил в среду Первый канал Общественного телевидения Грузии.

По данным СМИ, полицейские доставили освобожденных заложников в отделение полиции для опроса.

Как ранее рассказала телеканалу сотрудница банка, которой удалось покинуть здание спустя несколько минут после захвата заложников, в отделении с утра находились не менее 50 работников.

Отмечается, что преступник потребовал встречи с менеджером банка, а также 500 тысяч долларов.

Среди заложников оказались сотрудники и клиенты "Банка Грузии". После захвата покинуть здание злоумышленник разрешил только пожилым людям. Некоторым посетителям удалось убежать через черный вход.