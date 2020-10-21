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Общество

Домашний матч ФК «Спартак» может пройти без зрителей

Команду могут наказать пустыми трибунами за несоблюдение санитарных норм
Ксения БОГДАНОВА
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Московский «Спартак» на следующей домашней игре может остаться без зрителей. Об этом футбольный клуб уведомил Роспотребнадзор. Как сообщил источник, близкий к администрации стадиона «Открытие Арена», управление может запретить присутствие болельщиков на трибунах из-за того, что «Спартак» опять хочет пропустить на матч более 15 тысяч человек.

Очередная игра запланирована на 31 октября, москвичи сразятся с «Ростовом». Однако увидят ли зрители этот и все последующие домашние матчи, пока под вопросом. «Спартак» уже получил от Роспотребнадзора официальный документ, предлагающий команде проводить игры без болельщиков. Рекомендации связаны с эпидемиологической ситуацией и нарушением масочного режима во время предыдущей игры футбольного клуба. На встрече с питерским «Зенитом» «Спартак» превысил максимально допустимое число зрителей на трибунах и получил предупреждение от контролирующих органов. Но несмотря на это, вновь намерен собрать на матч более 15 тысяч фанатов. Об этом свидетельствует поданная клубом заявка на проведение матча. Она-то и стала поводом для новых предписаний Роспотребнадзора.

Напомним, игру «Зенита» и «Спартака» 3 октября согласно протоколу посмотрели 17 150 зрителей. При этом в Роспотребнадзоре считают, что эти цифры не отображают действительность, и на самом деле на мачте присутствовали 20 700 человек. По данным управления, организаторы матча не обеспечили соблюдение зрителями обеих команд социальной дистанции в 1,5 метра, а на трибунах было много зрителей без масок. Сотрудники «Роспотребнадзора» составили протоколы на гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова и АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва».

Дело о нарушениях клуба рассматривал Тушинский районный суд. «Спартак» признали виновным в несоблюдении эпидемиологических мер и оштрафовали на 300 тысяч рублей. В СМИ также появилась информация, что домашний стадион клуба «Открытие Арена» может быть закрыт на срок до 90 дней.