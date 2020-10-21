Полиция завершила спецоперацию в Грузии и арестовала захватившего банк преступника

Полиция освободила заложников из банка в Грузии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция задержала мужчину, который ворвался в филиал "Банка Грузии" в городе Зугдиди и почти восемь часов держал в заложниках более 10 человек. Об этом в среду сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

"В Зугдиди спецоперация завершена. Правоохранители вывели нападавшего с поднятыми руками. По имеющейся информации, нападавший сдался полиции", - информировал телеканал.

Сказано, что все заложники уже освобождены, а обвиняемого под конвоем везут в отделение полиции. Банк по прежнему оцеплен полицией.

Напомним, что неизвестный мужчина в среду, 21 октября, ворвался в здание "Банка Грузии" в Зугдиди и взял в заложники работников и посетителей банка.

Некоторым клиентам банка удалось убежать через черный вход, также были освобождены пожилые люди и одна беременная женщина. Изначально в здании находилось около 30 заложников. Но позднее стали поступать сообщения о том, что полиции удалось вывести из здания 6 человек.

МВД расследует случившееся по статьям "Разбой", "Противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия" и "Захват заложника".