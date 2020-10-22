Пушков оценил возможность ввода турецких войск в Нагорный Карабах Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский политик, сенатор Алексей Пушков заявил, что в случае, если Турция все же направит войска в Нагорный Карабах по просьбе Азербайджана, то конфликт лишь усилится, а мирный сценарий будет исключен. Об этом он написал у себя в Твиттере.

- Турецкие военные в Карабахе? Это привело бы расширению и интернационализации конфликта, и исключило бы мирный сценарий. Не говоря уже о возрождении призраков прошлого, - написал Пушков в посте.

Напомним, бои в районе Нагорного Карабаха начались в конце сентября 2020 года. Армения и Азербайджан поочередно выступали с обвинениями в адрес друг друга в начале военных действий. Также каждая из сторон объявила мобилизацию (Армения - всеобщую, а Азербайджан - только частичную) и ввела военное положение.

Ранее Россия и ряд других стран призвали стороны к дипломатическому решению конфликта. По приглашению российского лидера главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву для консультаций. Тогда же они и создали документ в котором говорится о перемирии. Однако спустя несколько дней стороны вновь начали обвинять друг другу в нарушении соглашения.