Лучшее время для сезонной замены шин назвал эксперт Фото: Евгения ГУСЕВА

Сезонную замену шин с летних на зимние лучше всего проводить, когда среднесуточная температура опускается ниже 5-7 градусов по Цельсию. Такое оптимальное время назвал автомобильный эксперт Егор Васильев.

По его словам, этим правилом рекомендуют руководствоваться все производители шин. Однако Васильев напоминает, что самые низкие температуры обычно характерны для ночного, вечернего и утреннего времени суток. «Днем же асфальт может прогреваться до высоких температур, и зимние шины будут вести себя не так хорошо, как хотелось бы», - приводит агентство «Прайм» слова эксперта

Васильев также отметил, что своевременная замена шин по сезону остается одним из важнейших факторов безопасности на дороге, поскольку зимняя резина позволяет удерживать автомобиль.

Специалист уточнил, что необходимо проверять их состояние, а именно все ли шипы должны на месте. Кроме того, остаточная высота проектора должна быть не менее трех миллиметров, однако для полноценной работы «лучше больше».