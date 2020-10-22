Умерший при испытаниях британской вакцины, возможно, получил плацебо Фото: REUTERS

Доброволец, умерший при испытании вакцины от коронавируса британской компании AstraZeneca в Бразилии, получил плацебо, то есть пустышку.

Сама компания смерть молодого человека, которому было всего 28 лет, никак не комментирует, но местная пресса пишет, что добровольцу препарат якобы не вводили.

В компании отмечалось, что из соображений «этики и конфиденциальности» в документе не раскрыта причина смерти пациента, а также не приводится информация о том, получал ли он плацебо или действующий препарат.

Как писал сайт kp.ru, НИИ «Д'Ор», проводящий тестирование британской вакцины в Рио-де-Жанейро, отметил, что всего в международной программе исследований препарата от коронавирусной инфекции принимают участие восемь тысяч тысяч человек.

По информации Anvisa, международный комитет по оценке безопасности испытаний вакцины рекомендовал продолжить тесты вакцины AstraZeneca в Бразилии.