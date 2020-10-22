В СИЗО предложили предоставлять заключенным больше свободы для общения Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В Госдуме предложили давать больше свободы людям, которые оказались в СИЗО. Подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений могут позволить общаться с близкими без специального разрешения. Инициатива принадлежит депутату Ивану Сухареву.

Парламентарий предлагает разрешать платные телефонные переговоры, в том числе с использованием видеосвязи, без спецразрешения. Предполагается, что данное послабление не нанесет никакого время, так как будет проходить под контролем администрации СИЗО.

Еще одно послабление – это отмена пропуска для встреч сидельцев с родственниками. Отмечается, что продолжительность общения не может быть менее трех часов.

- Законопроект создаст разумный баланс между интересами предварительного расследования и сохранением прав человека, - отметил Иван Cухарев в беседе с NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что несколько заключенных СИЗО №6, единственного в Москве женского следственного изолятора, пожаловались членам ОНК на холод в камерах, пишет RT.